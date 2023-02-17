Partiler de yardıma koştu

Haberin Devamı

Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, deprem bölgesine yaptıkları yardımların bilançosunu açıkladılar.

AK PARTİ’DE 5 BİN CEMRE GÖNÜLLÜSÜ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “5 binden fazla Cemre gönüllümüz ilk andan itibaren milletimizin yaralarını sarmak için dayanışmayı güçlendiriyor ve büyütüyor” açıklamasını yaptı.

- AK Parti Gençlik Kolları da 71 ilden 640 yardım TIR’ı, beş lojistik merkez ve 5 bin Cemre gönüllüsü ile yardım çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de AK Partili 807 belediyenin deprem bölgesinde yaptığı şu yardımları paylaştı:

“284 belediye başkanı, 14 bin 203 personel, 1997 iş makinesi, 77 teknik arama - kurtarma aracı, 35 itfaiye aracı, 117 bin ısıtıcı, 6 bin 219 çadır, 918 jeneratör ve projektör, 2 milyon battaniye, 240 bin 122 adet yatak ve uyku seti, 3 milyon 312 bin kıyafet, 6 milyon 795 bin mama, çocuk bezi ve hasta bezi, 800 TIR yemek gıda maddesi. Geri kalan 523 AK Partili belediye ise temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma, ısınma başta olmak üzere ihtiyaç olan alanlarda lojistik destek veriyor.”

Haberin Devamı

CHP’DEN 3 BİN 364 TIR 4 UÇAK, 6 GEMİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyeler tarafından yapılan yardımları şöyle özetledi:

- 165 CHP’li belediye tarafından 5 bin 958 araç ve 15 bin 180 personel bölgeye gönderildi.

- Tam teçhizatlı arama - kurtarma araçları, iş makineleri, transfer otobüsleri, itfaiye, sağlık ve cenaze araçları ile insani yardım malzemelerini taşıyan araçlar.

- İnsani yardım malzemesi taşıyan toplam 3 bin 403 TIR/kamyon, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu.

- Günlük 265 bin öğün kapasiteli 55 mobil mutfak, 180 bin kapasiteli 19 ikram aracı, 110 bin ekmek kapasiteli 11 mobil fırın, 285 TIR içme suyu, 1 milyon 760 bin battaniye, 107 bin 761 ısıtıcı/soba, 8 bin 733 çadır, 198 konteyner, 577 mobil tuvalet/duş, 575 jeneratör.

Haberin Devamı

MHP’DEN 38 MİLYON TL’LİK BAĞIŞ

- MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları’ndan 1200’den fazla ülkücünün arama - kurtarma ve diğer destek hizmetlerine aktif olarak katıldığını kaydetti. MHP’nin yardım bilançosu da şöyle oldu:

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP milletvekilleri ve MYK üyeleri AFAD’a toplam 38 milyon 740 bin 665 TL’lik bağış yaptı.

- 492 belediye personeli, 1200 Ülkü Ocaklı arama - kurtarma personeli görev aldı.

- 574 adet temel ihtiyaç malzemesi yüklü yardım TIR’ı gönderildi.

- Ayrıca 38 adet iş makinesi (vinç, kepçe, kazıcı - yükleyici) 251 temel ihtiyaç malzemesi yüklü pikap ve minibüs ve gerekli araç gereçler gönderildi.

Haberin Devamı

İYİ PARTİ’DEN 450 TIR MALZEME

- İlk 72 saatlik dönemde koordinasyona destek olmaya gayret ettiklerini dile getiren İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da partisinin çalışmalarını şöyle anlattı:

- “Belediyelerimiz il ve ilçe başkanlıklarımız ve en önemlisi vatandaşlarımızın desteğiyle 450 TIR’la 1 milyondan fazla ihtiyaç malzemesini ulaştırdık.

- 1000’in üzerinde çadır sevkıyatı yaptık.

- 12 ilimizden gelen yaklaşık 524 kişilik arama - kurtarma ekibimiz enkaz altından 129 vatandaşımızı canlı olarak kurtarmayı başardı.

- Bölgede 21 aşevi kurarak günlük 150 bin civarında yemeği vatandaşlarımıza ulaştırdık.

- 2 binin üzerinde gelen tahliye taleplerinin tamamını karşıladık. 1124 vatandaşımızın tahliyesini sağlayarak konaklama ve barınma yerlerine ulaştırdık. 7 binden fazla vatandaşımızı yerleştirdik.

Haberin Devamı

- Antakya, Kahramanmaraş ve İskenderun’da 3 adet sahra hastanesini hizmete aldık. Ayrıca il, ilçe başkanlarımız dışında 834 personelimiz sahada dolaşıyor.”