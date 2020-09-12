‘Parti kurayım mı?’ diye sordu, ‘Kur, kur’ dediler

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas’ta başlattığı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ kapsamında geldiği Şırnak’ta, parti kuracağına ilişkin yapılan iddialara yanıt verdi. İnce, “Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza” dedi. Ardından yolculuğu sırasında kendini selamlayan vatandaşlara, “Parti kurayım mı” diye sordu, “Kur, kur” yanıtını aldı.

‘Bin Günde Memleket Hareketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, şunları söyledi: “2 yıl önce meydanlarda bir tartışma yaşadık. Sayın Erdoğan dedi ki, ‘Ben seçilirsem ekonomi düzelecek. Türkiye uçacak, sıçrayacak. Döviz düşecek.’ O zaman ben de dedim ki, ‘Hayır, bu yorgun adam seçilirse bunların hiçbiri olmayacak. Döviz 8-10 lira olacak’ Geldiğimiz noktada işsizlik can yakıyor.

KOŞULLAR ÇOK AĞIR

Türkiye´de derin bir yoksulluk var. Muş, Bitlis, Van, Hakkâri’yi, Şırnak’ı gezdim. İnsanlar sokaklarda. Nerdeyse çalışan insan kalmadı. Türkiye üreten bir ülke olmalı. Koşullar çok ağır. Onun için Şırnak’tan Edirne’ye, onlara çözüm önerilerinde bulunarak, onların dertlerini aktararak, siyaset yapmaya devam edeceğiz.”

BİZİM SOFRAMIZ HERKESE AÇIKTIR

CHP’li Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki ‘kahvaltı’ diyaloguyla ilgili, “Bizim 83 milyona soframız açıktır. Sayın Tayyip Erdoğan’a da açıktır, Sayın Kılıçdaroğlu’na da açıktır, Sayın Akşener’e de açıktır, Sayın Demirtaş’a da açıktır. Sadece 1- 2 saat önceden haber verirlerse mahcup olmayalım, soframız bereketli olsun” dedi.