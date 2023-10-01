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Parti ışıkları sönmesin diye adayım

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#CHP#Kongre
Parti ışıkları sönmesin diye adayım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 07:00

CHP Kocaeli İl Kongresi’ne katılan genel başkan adayı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

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Özel, burada yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Atanmışların değil seçilmişlerin söz sahibi olması, il ilçe başkanlarının siyasetin odağı olması gerekir. Partinin genç grubundan fikri genç dinamik insanlardan faydalanarak yeni yola çıkıyoruz. Kimseyi incitmeden, Genel Başkan dahil bu sürece girdik. Ecevit de rahmetli İnönü’nün kabinelerinde yer aldı. Kendim için demiyorum. Bu partiye bir genel başkan gelecekse kargoyla gelmeyecek. Bu partinin evlatlarından birisi olacak. Biz bu partinin bir evladını getirmeliyiz. Kararı kim verecek? Biz 4-5 Kasım’da ayrışarak değil bu partiyi güçlendirerek çıkacağız. Ben örgütümün başını yere eğdirmedim. Bundan sonra seçim geceleri parti ışıkları kapanmasın diye adayım.”

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#Özgür Özel#CHP#Kongre

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