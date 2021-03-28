Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada

Merkez İstiklal Mahallesi, Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bir siyasi partinin il başkanlığında, partiye ait çelengin yerinde olmadığını fark eden partililer polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin A.D. ve C.K. olduğunu belirledi. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Çaldıkları çelengi hurdacıya sattıkları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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