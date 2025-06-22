Parti başkanını ağabeyi öldürdü

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Tartışma büyürken, M. Canpolat, üzerindeki tabancayla Kadir Canpolat’a ateş etti. Sol ayak ve omzundan vurulan Kadir Canpolat, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçmak isteyen M. Canpolat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Pasinler ilçesinde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kadir Canpolat, 2005 yılında Osmanlı Ocakları Teşkilatı’nı kurdu. Canpolat, Ocak Partisi’nin kurucu genel başkanıydı.