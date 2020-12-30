'Pars'lı uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinin desteğiyle Yayla, Sarılar, Kızılot, Kızılağaç, Şelale ve Bahçelievler mahallelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Pars'ın da görev aldığı operasyonda, baskın yapılan evlerden birinde bebek beşiği içerisinde siyah çöp poşetinde gizlenmiş esrar maddesi, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.



Operasyonda M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., O.D., H.K., Ç.D. ve S.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., H.K., Ç.D. ve S.Ş. tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edilirken, O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.