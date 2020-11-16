MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriParmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
GeriGündem Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'da bir apartmanın garaj kapısında bulunan parmaklıklara sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Bu sürede köpeğe su verip, okşayan 2,5 yaşındaki Yağız, hayvan kurtarılınca sevinçten çığlık atıp havaya zıpladı.

Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 805 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın garaj kapısında bulunan parmaklıklara sıkışan köpeği gören apartman sakinleri, hayvanı kurtarmak istedi. Çabaları yeterli olmayan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Bu sürede köpeğin başından bir an ayrılmayan 2,5 yaşındaki Yağız, başını okşayıp sevdiği hayvana içmesi için de su verdi.

Ekipler, demir parmaklıkları aparat yardımıyla açarak, köpeği kurtardı. Köpeğin bulunduğu yerden çıkmasının ardından çığlıklar atıp, havaya zıplayan Yağız, ekiplere teşekkür etti.
Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle