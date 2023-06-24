×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Parmaklar neşterle kesilmiş

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Karga#Neşter
Parmaklar neşterle kesilmiş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

İstanbul'da bir karganın, akaryakıt istasyonundaki güvenliğin önüne attığı insan ayağına ait olduğu belirlenen iki parmağın ön otopsi raporu çıktı. Yapılan otopside, iki parmağın çok düzgün kesildiği ve kesici alet olarak neşterin kullanıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

İstanbul Eyüpsultan’daki akaryakıt istasyonunda görevli özel güvenlikçi, geçen pazartesi günü bir karganın istasyona attığı iki kesilmiş ayak parmağını gördü. Parmaklar, parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp’a götürüldü. Bulunan kesik parmakların bir cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi. Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimali olduğu değerlendirildi. Bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Karga#Neşter

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA