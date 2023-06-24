Parmaklar neşterle kesilmiş

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İstanbul Eyüpsultan’daki akaryakıt istasyonunda görevli özel güvenlikçi, geçen pazartesi günü bir karganın istasyona attığı iki kesilmiş ayak parmağını gördü. Parmaklar, parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp’a götürüldü. Bulunan kesik parmakların bir cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi. Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimali olduğu değerlendirildi. Bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı.