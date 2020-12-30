Parmak kıran tartışma

Belediye çalışanları tarafından iki parmağının kırıldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Meral, yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “Hızalan sitesinde evimiz var; 2013 yılında Asoy Karca diye bir inşaat şirketi arazimizi istedi. Aynı kişiler bu kez Ertmim inşaat şirketi olarak 5 katlı bir proje teklifinde bulundular. İnsanlar korkup imzaladı, 3’te 2 çoğunluğu sağladılar. Bugün benim dairemin de olduğu parsel satışa çıktı. Tamam biz imzalamadık satın. Ama rayiç bedelini bize niye bildirmiyorsunuz. Tek bildiğimiz alıcılar içeri girsin satıcılar çıksın. Nasıl gizli yaparsın satışı, bir şey mi var. Beni itiyorlar. Sürüklendim. Bayıldım. Ben emekli öğretmenim. Serçe ve yüzük parmağım kırılmış.”

Bakırköy Belediyesi ise satışın yasalar gereği yapıldığını, hukuka uygun olduğunu ve Meral’in darp iddialarının asılsız olduğu açıklamasını yaptı.