Parmak izinden yetenek tespiti

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Yozgat’ta Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) rehber öğretmen olarak görev yapan Mustafa Yılmaz, arkadaşı Hacı İsmail Çıngı ile birlikte ‘bireylerin parmak izlerinden yetenek tespit edebilir miyiz’ sorusunun peşine takıldı. Yılmaz, 6 yıllık çalışmanın sonucunda öğrencilerin farklı alanlardaki yeteneklerini parmak izini analiz ederek tespit eden PAPBİL yazılımını geliştirdi. 3 yaş itibarıyla genetik zekâ ve yetenek türünü belirleyen söz konusu yazılım, zekâ türüne göre öğrenme yöntemleri ve öğrenme araçlarını belirleyebiliyor. Ayrıca yetenek türüne göre spor, sanat ve mesleki kariyer planı üretebiliyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede yapılan analiz çocuğun ‘kilit becerilerini’ de ortaya koyuyor. Böylece bireysel yetenekler erkenden keşfedilmiş oluyor ve zaman kaybetmeden gelişim süreci başlatılabiliyor.

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MATEMATİK FORMÜLÜ

Rehber öğretmen Mustafa Yılmaz, PAPBİL’in ortaya çıkış hikâyesini şöyle anlattı: “Parmak izi de yetenekler gibi insana doğuştan gelir. Her şey ‘bu ikisi arasında bir bağ olabilir mi?’ sorusuyla başladı. 2016’da parmak izi uzmanı arkadaşım Hacı İsmail Çıngı ile çalışmaya başladık. Parmak izi hesaplanabilen ve formülü olan bir argüman. Biz bu hesaplama sistemindeki matematik formülünü yeteneklere uyarladık. Başlangıçta belli başlı ‘yeteneklerden’ başladık. Müzik, matematik gibi alanlarda yeteneği kanıtlanmış bireylerin parmak izlerine baktık. Anlamlı bir korelasyon aradık ve gerçekten de bunun var olduğunu gördük. Parmak izinden matematik ve mantık ayrıca sosyal ve sözel zekânın anlatım temelli mi yoksa yazım temelli mi olduğunu da tespit edip ayrıştırabiliyoruz. İşitsel yetenek ile üst düzey görsel yetenekleri de analiz edebiliyoruz. Şu anda en yüksek başarı oranımız eğitim üzerine.

ÇOCUĞUM HANGİ SPORA YATKIN?

Bedensel yetenekler için de parmak izi incelemesi yapıyor ve bireylerin hangi spor branşına yatkın olduğunu raporlayabiliyoruz. Spor alanında 3 üniversitenin ilgili fakülteleriyle çalışma hazırlığı içindeyiz. Bu konuda çalışmalarımız ve bilimsel yayınlarımız var. Doğuştan gelen, kalp rahatsızlıkları gibi genetik hastalıkların da parmak izlerinden tespit edileceği hipotezimiz var. Ancak henüz 156 örnekleme sahibiz, bunu artırmak için çalışıyoruz.”

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Mustafa Yılmaz, çocuğa 15 yaşından önce raporun detaylarının anlatılmasını tavsiye etmediklerini söyledi.

Mustafa Yılmaz

Standart testlerin 160 - 200 sorudan oluşup saatlerce sürdüğünü söyleyen PAPBİL Ar-Ge sorumlusu Hacı İsmail Çıngı, “Biz birkaç dakikada bu analizi yapıyoruz. Parmak izleri formüllerle yazılıma entegre edildiği için saklanmıyor. Burada veri güvenliği konusunda da titiz çalışıyoruz. 9 aylık bir bakanlık incelemesine tabi tutulduk. Parmak izlerinin saklanmadığına dair raporumuz var” dedi.

TEKNOFEST’TE BÜYÜK BAŞARI

PAPBİL, TEKNOFEST 2022 Eğitim Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncülüğü, 2023’te de Türkiye üçüncülüğü ve ‘en iyi sunum’ ödülünü kazandı. 2024 TEKNOFEST’te ise İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde en yakın rakibine fark atarak birinci oldu.