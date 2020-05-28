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Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 17:30,Son Güncelleme:

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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BATMAN'da Emine Ak'ın (34) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Batman'da Emine Ak'ın sol el yüzük parmağına taktığı yüzük sıkıştı ve parmağı şişmeye başladı. Yüzüğü çıkarmayı başaramayan Ak, ailesinden yardım istedi. Ailesi de yüzüğü çıkarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Parmağa sıkışan yüzük, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ak, itfaiye erlerine teşekkür etti.

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