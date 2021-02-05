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Gündem
MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 15:59 | Son Güncelleme:

Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı

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MALATYA'da, balkonda oyun oynadığı sırada parmağı çamaşır asma demirine sıkışan Onur Ö. (12), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonunda oynayan Onur Ö.'nün parmağı bir anda çamaşır asma demirine sıkıştı. Evdekileri Onur’un parmağını demirden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istendi. Gelen ekipler tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne demirle birlikte götürülen Onur'un parmağı doktor gözetiminde çıkarıldı

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