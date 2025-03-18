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Parmağa sıkışan cıvata somonunu itfaiye ekipleri keserek çıkardı

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#Siirt#İtfaiye#Hastane
Parmağa sıkışan cıvata somonunu itfaiye ekipleri keserek çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:21

Siirt'te 11 yaşındaki A.M.’nin, oyun oynarken parmağına taktığı ancak sıkışan cıvata somunu itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önüne oynamak için çıkan A.M., sokakta bulduğu cıvata somununu parmağına taktı. Somunu çıkarmak isteyen A.M., bunu başaramayınca durumu anne ve babasına söyledi. Tüm çabalara rağmen parmakta sıkışan somunu çıkaramayan baba, oğlunu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık çalışanları da parmağa sıkışan somonu çıkartmayınca Siirt Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, parmağa sıkışan somonu yarım saat süren çalışmayla keserek çıkarttı.

Parmağa sıkışan cıvata somonunu itfaiye ekipleri keserek çıkardı

Parmağa sıkışan cıvata somonunu itfaiye ekipleri keserek çıkardı

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#Siirt#İtfaiye#Hastane

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