Parmağa sıkışan cıvata somonunu itfaiye ekipleri keserek çıkardı

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Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önüne oynamak için çıkan A.M., sokakta bulduğu cıvata somununu parmağına taktı. Somunu çıkarmak isteyen A.M., bunu başaramayınca durumu anne ve babasına söyledi. Tüm çabalara rağmen parmakta sıkışan somunu çıkaramayan baba, oğlunu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık çalışanları da parmağa sıkışan somonu çıkartmayınca Siirt Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, parmağa sıkışan somonu yarım saat süren çalışmayla keserek çıkarttı.