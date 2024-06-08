×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Parlamenterler sahnede... Meclis’ten sesler korosu   

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Konser#Parlamenterler Kültür Sanat Ve Türk Müziği Derneği Türk Sanat Müziği
Parlamenterler sahnede... Meclis’ten sesler korosu
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

BİR dönem ülkenin siyasi hayatında önemli görev almış olan parlamenterler, günümüze de güfte ve besteleri ile damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, geçen dönemlerde bakanlık ve milletvekilliği yapmış olan çok sayıda ismin eserlerini “Bahar Konseri” ile sanatseverlere sundu. Etkinlikte seslendirilen eserler arasında, eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun’un rast makamındaki “Acılar Dikense”, eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan’ın nihavend makamındaki “Gurbetten Sılaya”, eski Sanayi ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem’in nihavend makamındaki “Renk Vermiyor Umutlar”, eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar’ın mahur makamındaki “Pür Neşe”, eski DYP Ankara Milletvekili, eski Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük’ün şedaraban makamındaki “Mahsun Gözlerinde” güfteleri gibi eserler seslendirildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Konser#Parlamenterler Kültür Sanat Ve Türk Müziği Derneği Türk Sanat Müziği

BAKMADAN GEÇME!