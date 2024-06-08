Parlamenterler sahnede... Meclis’ten sesler korosu   

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Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, geçen dönemlerde bakanlık ve milletvekilliği yapmış olan çok sayıda ismin eserlerini “Bahar Konseri” ile sanatseverlere sundu. Etkinlikte seslendirilen eserler arasında, eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun’un rast makamındaki “Acılar Dikense”, eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan’ın nihavend makamındaki “Gurbetten Sılaya”, eski Sanayi ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem’in nihavend makamındaki “Renk Vermiyor Umutlar”, eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Yazar’ın mahur makamındaki “Pür Neşe”, eski DYP Ankara Milletvekili, eski Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük’ün şedaraban makamındaki “Mahsun Gözlerinde” güfteleri gibi eserler seslendirildi.