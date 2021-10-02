‘Parlamenter sistemi getirmekte kararlıyız’

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Öztrak, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ düsturuyla kurulmuştur. Devlet tek bir kişinin değil, halkın devletidir ve bu devletin en güçlü taşıyıcı kolonu Gazi Meclisimizdir. Üç yılın sonunda bu tek adam vesayet rejiminin milletin üzerinde koca bir yük olduğunu gördük. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında, denge, denetimi sağlayacak, ülkemizi huzura ve refaha kavuşturacak yepyeni, güçlendirilmiş ve her türlü vesayetten arındırılmış parlamenter sistemi, bu ülkeye getirmekte kararlıyız.”