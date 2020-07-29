Parlamenter sistem çağrısı

Akşener’in gündemi, Ayasofya Camisi’nde okuduğu hutbeyle tartışmaların odağı haline gelen Erbaş’tı. Akşener’in bu konudaki sözleri özetle şöyle: “Ayasofya’da, makamının ve sıfatının gereğini yapıp, gönülleri kazanmak yerine, lanetlerden bahsedenlere sesleniyorum. Siz utanmadan Ayasofya’yı düşmandan kurtaran ecdada saygısızlık ederken, 16 Türk adasında Yunan bayrakları, dalgalanmaya devam ediyor. Yazıklar olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen Akşener, “Türkiye’nin bu sarmaldan çıkışı, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Sen de biliyorsun. Gel, muhalefetle el ele ver, ülkemizi bu sistem krizinden çıkaralım. Milletimizi bu zor durumdan kurtaralım” dedi.

ATATÜRK VE ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİ

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Ayasofya’nın ibadete açılışındaki hutbesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirdi. Akşener, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için kürsüde Fatiha okuyarak dua etti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)