Parlamenter kediler... Meclis kulisleri onlardan sorulur

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MECLİS Başkanı Numan Kurtulmuş’un özel talimatıyla yerleşkede diledikleri gibi gezinen kediler, TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı’nca kurulan ekip tarafından besleniyor. Bahçeye çıkmak istediklerinde yine görevliler tarafından kapılar açılıyor. Sağlık sorunlarıyla da Ankara Üniversitesi’nden veteriner hekimler ilgileniyor.

CALİCO’NUN LOCA KEYFİ

- Bu kedilerden en dikkat çekeni ise muhalefet kulisinin müdavimi olan turuncu, siyah ve beyaz renkli Calico türü kedi. Sevimli dostu burada, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Genel Kurul çalışması aralarında dinlenmeyi tercih ettiği, çayını yudumladığı locasındaki sandalyeye uzanmışken görebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grup toplantılarını yaptığı salonun yolları da yine onun dinlenme alanlarından. Çevredeki kalabalığa aldırış etmeden Meclis’in turkuvaz halısında yürüyen sevimli dostun en sevdiği parlamenterden biri ise CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir. Calico türündeki dost, muhalefet kulisinde Özdemir’in kendisine seslenmesiyle hemen yanına geliyor, kucağına çıkıyor, kendisini sevdiriyor. Minik dostun Özdemir’in kucağına çıktığını gören CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Kime gideceğini iyi biliyor” diye laf atıyor. Özdemir, sevimli dostu severken çantasından çıkardığı sütle karnını da doyuruyor.

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TEKİR ŞEREF KAPISI’NDA

- TBMM ana binasının en dikkat çeken üyelerinden biri ise Meclis Şeref Holü’nün müdavimi tekir kedi. Zaman zaman önemli sergilere ev sahipliği yapan holün turkuvaz halısında dolaşan tekir dost, burada Meclis Başkanı’nın da Genel Kurul salonuna giriş yaptığı Şeref Kapısı’nı da koruma görevini üstleniyor.

- Basın koridorunda medya kuruluşlarının kapısını bekleyen sarman, kütüphanenin kapısını tıklatan tekir de Meclis’in sevimli üyelerinden. Ana binanın iç kısmının yanı sıra kulis bahçeleri de sevimli dostlara ev sahipliği yapıyor. Kediler burada sincaplarla birlikte uyum içinde yaşamlarını sürdürüyorlar.

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