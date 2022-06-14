Parlamenter güfteler

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Yapılacak çalışmayla geçmişte ve günümüzde TBMM’de görev alan siyasetçilerin eserlerine erişilmesi planlanıyor. Dernek, ilk adımını da önceki gün “Türk Sanat Müziği Korosu Yaz Konseri” ile attı. Parlamenterlerin güftelerinden oluşan 25 eserin seslendirildiği Yaz Konseri, önceki akşam TRT Arı Stüdyosu’nda gerçekleştirildi. Eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Ali Coşkun, Hasan Basri Aktan, Saffet Arıkan Bedük, eski milletvekili Necati Çetinkaya, Şükrü Ünal, İlksen Çeritoğlu Kurt, Prof.Dr. Erdoğan Tozoğlu ve emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin etkinliğe katılan isimler oldu.

LİVANELİ, SAĞ VE AKKİRAZ’A ÇAĞRI

Dernek çalışmalarının 1998’de amatör olarak birkaç milletvekilinin koro kurmasıyla başladığını belirten Üçpınarlar, Hürriyet’e şu detayları aktardı: “2017’de, eski sanayi bakanlarımızdan Ali Coşkun Bey’in teşrifleriyle derneğimizin kuruluşu yapıldı. Güfte ve beste sahibi parlamenterlerimizin eserlerinin seslendirilmesi yönünde bir çalışma gayreti içerisindeyiz. Maalesef medyada parlamento çalışmaları daha çok kavga, gürültü ve birbirlerinin itişmesi şeklinde yansıtılıyor. Halbuki parlamenterlerimiz de toplumun bir parçası. Onların da hisleri, duyguları düşünceleri var. Önümüzdeki süreçte saz çalabilen, sesiyle icra edebilen arkadaşlarımızı da konserlerimizde değerlendirerek sürprizler yapacağız. Eserleri ve müzikle ilgili olan son dönemdeki milletvekillerine de çağrı yaptım. Mesela Arif Sağ, Sabahat Akkiraz, Zülfü Livaneli gibi eski parlamenterlerimizi de bu çalışmanın içerisine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

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‘TAKALAR GEÇİYOR ALLI YEŞİLLİ’



Etkinlikte seslendirilen eserler arasında eski Başbakan Bülent Ecevit’in “Takalar Geçiyor Allı Yeşilli”, eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun’un “Aziz Şirin İstanbul” ve “Egemenlik Marşı”, eski Ulaştırma Bakanı Hasan Basri Aktan’ın “Kaderinden Silemezsin Sen Beni”, eski Devlet Bakanı Saffet Arıkan Bedük’ün “İstemem Derdimi Kimse Bilmesin” yer alırken Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy gibi önemli siyasetçilerin güfteleri de seyirciyle buluştu.