'Parlamenter demokrasi artık mazi oldu'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TRT kanallarındaki ortak yayında, Çankaya Köşkü’nde kabul ettiği gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

MİLLET İTTİFAKI PKK İLE Mİ ANAYASA YAPACAK

“Yeni anayasa konusunda 128 madde üzerinde çalışacağız. Tamam dediğimiz anda da Devlet Bey'e takdim edeceğiz. Ayrıca Devlet Bey'in bize gönderdiği çalışmayla da ortaklaştıracağız. Millet ittifakı neyi neyle yapacak? Dağdaki PKK ile mi milli bir anayasa yapacaksınız? PKK'nın uzantılarıyla mı yapacaksınız? Millet ittifakının anayasası yerli ve milli olmaz. Parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, milletimiz koalisyonlara dönmek istemiyor.

GERİLİMİN SEBEBİNİ BIDEN'A SORACAĞIZ

Biden'a Türkiye-ABD ilişkileri niçin gerilim safhasında, soracağız. Daha önce Demokratlarla çalıştık. Bush’la çalıştık, Obama ile çalıştık, Trump’la çalıştık ama bunların hiçbiriyle böyle bir gerilim yaşamadık. Biden ile maalesef görüşme, buluşma trafiğimiz o kadar rahat olmadı. NATO Zirvesi’nde görüşeceğiz, nedenini soracağız. Bu gerilimin sebebi ne. Sözde Ermeni soykırımı. Senin bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına mı soyunuyorsun? Bırak bu işi tarihçiler, hukukçular çalışsın. Türkiye bir kasaba devleti değildir, kimse köşeye sıkıştıramaz. ABD kesinlikle bunları görmezden geliyor. Biz eğer S-400'ü aldıysak durup dururken almadık. Buna ihtiyacımız olduğu için aldık.

TÜRKİYE -MISIR KADER BİRLİĞİ

Türkiye ve Mısır halklarının tarihten gelen gönül ve kader birlikleri var. İlişkilerimiz bu temelde ilerliyor. Başlayan görüşmeler genişleyerek devam ediyor. Mısır'la, Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar işbirliğimiz var. Bakanlarımıza, görüşmelerinizi yapabilirsiniz diyoruz. Ticari alanda işi ilerletmemiz lazım. Bu durum Körfez ülkeleriyle de yapılmaktadır. Mısır halkını iyi bilirim. Bağlantılarımızın kültürel yönü çok yönlüdür.

MARMARA’DAKİ SORUNU ÇÖZECEĞİZ

Haziran ayı sonunda Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz. Projeyi yerli yabancı çok güçlü konsorsiyumlarla devam ettireceğiz. Marmara’daki deniz salyası sorununu da çözeceğiz, başka çaresi yok. Bunu belediyenin eline bırakamayız. Ama paslaşarak yapacağımız işler olabilir.”

BİZİM FAİZLERİ DÜŞÜRMEMİZ ŞART

"128 milyar dolar nereye gitti? Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu? Malatya, Elazığ, İzmir depremleri... Buralara parayı nasıl buluyorsunuz diye soruyorlar mı? Bugün Merkez Bankası başkanıyla görüştüm. Bizim faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonu için bir rahatlama dönemine girmiş olacağız."

MÜJDE CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta açıkladığı petrol kuyusu müjdesi hakkında da ayrıntı verdi: "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını yaparken Kanuni sondaj gemisiyle bağlantı kuracağız, oradan müjdemizi açıklayacağız."

3 DOZ AŞI OLDUM ANTİKORUM 2160

Cumhurbaşkanı, pandemi yasakları konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi: “Maske ve sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafeye önem verilirse maskeden de kurtulmak mümkün olabilir. Bakanımız kısa süre içinde şartları açıklayacak, maske çıkartma konusunda. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız. Ben 3 doz aşı oldum ve antikorda 2160'ı yakaladım.”

MAHMUR’U DA KANDİL KADAR ÖNEMSİYORUZ

Bir süre önce terörü topraklarımızda karşılamış, sonra yerinde müdahale etme adımı atmıştık. Bunda çok ciddi başarılar sağladık. Çift Kandil var. Birincisi İran, ikincisi Irak. İkinci Kandil hedefe konuldu. Bunları ciddi manada korku sardı. Iraklı kardeşlerimize, "Bu işi hakkıyla yapın, yapmayacaksanız biz gelip vuracağız" dedik. Türkiye Cumhuriyeti, komşularının sınırlarına saygılıdır. Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Biz bunun üzerine gitmezsek, bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecektir. BM temizlemezse biz temizleriz.

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