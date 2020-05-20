Parlak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Parlağın Zıt Anlamlısı

Bir kelimenin zıt anlamı o kelimenin anlam bakımından tamamen tersi bir durumu ifade etmektedir. Parlak kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime ise “donuk” veya “mat” sözcüğüdür. Parlak sözcüğünün zıt manası ve tümce içinde kullanımıyla alakalı bilgiler verdik.

Parlağın Zıt Anlamlısı

Bir kavramın zıt veya eş anlamını kolaylıkla cevaplayabilmek için öncelikle o kelimenin ne manaya geldiği bilinmelidir ve o anlama göre bir fikir yürütülmelidir. Parlak sözcüğü ışıldayan, parıldayan, parlayan manasına gelen bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Işığı çok olan, parıltısı olan şey.

Zıt anlam denildiğinde birbiri ile ters düşen özellikler bulunduran yani mana bakımından biri diğerinin karşıtı olan sözcükler akla gelmektedir. Bu durumda parlak sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük mat, donuk veya sönüktür. Donuk kelimesi TDK’de parlak olmayan şeklinde açıklanmıştır ve Donuk ışıkta çok fazla fokun bir mağaraya girdiğini görmüş cümlesi ile örneklendirilmiştir.