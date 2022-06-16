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Bursa'da parktaki yÄ±lanÄ± yakalayÄ±p çocuklara sevdirdi!

#Bursa#Nilüfer #YÄ±lan
Bursada parktaki yÄ±lanÄ± yakalayÄ±p Ã§ocuklara sevdirdi

Bursa'da NilÃ¼fer ilÃ§esi AkÃ§alar Mahallesi'nde Ä°brahim SargÄ±n adlÄ± vatandaÅŸ parktaki yÄ±lanÄ± elleriyle yakalayÄ±p Ã§ocuklara sevdirdi. Ä°brahim SargÄ±n, yakaladÄ±ÄŸÄ± yÄ±lanÄ± bir Ã§uvala koyarak doÄŸaya saldÄ±.

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NilÃ¼fer ilÃ§esi AkÃ§alar Mahallesi'nde parkta oyun oynayan Ã§ocuklar aÄŸaÃ§ta yÄ±lan gÃ¶rdÃ¼. GÃ¶rdÃ¼kleri yÄ±lanÄ± yakalamasÄ± iÃ§in daha Ã¶ncede tecrÃ¼besi olan ve Ã§ok sayÄ±da yÄ±lanÄ± yakalayan Ä°brahim SargÄ±n'a haber verdi.

Bursada parktaki yÄ±lanÄ± yakalayÄ±p Ã§ocuklara sevdirdi

Bu zamana kadar birÃ§ok yÄ±lanÄ± yakalayan ve bu anlarÄ± Youtube'daki kanalÄ±nda paylaÅŸan SargÄ±n, parkta aÄŸacÄ±n Ã¼zerindeki yÄ±lanÄ± elleriyle yakaladÄ±.

Bursada parktaki yÄ±lanÄ± yakalayÄ±p Ã§ocuklara sevdirdi

SargÄ±n, yakaladÄ±ÄŸÄ± yÄ±lanÄ± Ã§ocuklara gÃ¶stererek korkmamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡ocuklar yÄ±lan korkularÄ±nÄ± yenmek iÃ§in tek tek yÄ±lana dokundu. Ä°brahim SargÄ±n, yakaladÄ±ÄŸÄ± yÄ±lanÄ± bir Ã§uvala koyarak doÄŸaya saldÄ±.Â

Bursada parktaki yÄ±lanÄ± yakalayÄ±p Ã§ocuklara sevdirdi

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#Bursa#Nilüfer#YÄ±lan

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