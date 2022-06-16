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NilÃ¼fer ilÃ§esi AkÃ§alar Mahallesi'nde parkta oyun oynayan Ã§ocuklar aÄŸaÃ§ta yÄ±lan gÃ¶rdÃ¼. GÃ¶rdÃ¼kleri yÄ±lanÄ± yakalamasÄ± iÃ§in daha Ã¶ncede tecrÃ¼besi olan ve Ã§ok sayÄ±da yÄ±lanÄ± yakalayan Ä°brahim SargÄ±n'a haber verdi.

Bu zamana kadar birÃ§ok yÄ±lanÄ± yakalayan ve bu anlarÄ± Youtube'daki kanalÄ±nda paylaÅŸan SargÄ±n, parkta aÄŸacÄ±n Ã¼zerindeki yÄ±lanÄ± elleriyle yakaladÄ±.

SargÄ±n, yakaladÄ±ÄŸÄ± yÄ±lanÄ± Ã§ocuklara gÃ¶stererek korkmamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡ocuklar yÄ±lan korkularÄ±nÄ± yenmek iÃ§in tek tek yÄ±lana dokundu. Ä°brahim SargÄ±n, yakaladÄ±ÄŸÄ± yÄ±lanÄ± bir Ã§uvala koyarak doÄŸaya saldÄ±.Â