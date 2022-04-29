Parktaki ihmal çocuğa kabusu yaşattı: Kalemi zor tutuyorum

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Kanal D Haber'den İhsan Yalçın'ın haberine göre; Sultangazi’de meydana gelen olayda, küçük çocuk dedesiyle birlikte oyun oynamak için parka gitti. Parktaki kaydıraktan kaymak isteyen çocuk, bu esnada kaydırağa çakılı bir vida nedeniyle parmağından yaralandı.

AİLE TEPKİLİ

Ucu açık kalan vida nedeniyle eli parçalanan çocuğa ilk müdahaleyi dedesi yaptı. Olay yerine gelen anne baba, küçük çocuğu alarak hastaneye götürdü. 3 hastane gezdiklerini belirten baba, “Bu ciddi bir ihmal. Tendonlarında zarar olabilir. Doku kaybı da söz konusu. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” tepkisini dile getirdi. Yaralanan çocuk ise "Kalemi zor tutuyorum elimde" diyerek yaşadığı durumu özetledi.

KAYDIRAK TAMİR EDİLDİ

Olay sonrası belediye ekipleri kaydırağı tamir etti ve parktaki oyuncakların rutin bakımlarının yapıldığını duyurdu. Yetkililer, küçük çocuğun elini yaralayan vidanın olay günü oluşan bir hasar nedeniyle açıkta kalmış olabileceğini belirtti.