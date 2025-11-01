×
Parktaki dehşet! 3 lise öğrencisini dövüp bıçaklamışlardı... Şüpheliler yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 10:58

Adana’nın Yüreğir ilçesinde parkta 3 lise öğrencisini dövüp, bıçakla yaralayan 6 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 17 yaşındaki A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, 26 Ekim akşamı Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, parkta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D.’nin (17) yanına gidip, fotoğrafını gösterdikleri kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Öğrenciler tanımadığını söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra motosikletli gençlerin kalabalık arkadaş grubu da gelince tartışma büyüyüp, kavgaya döndü. 3 lise öğrencisi, diğer grup tarafından dövüldü, bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bölgedeki güvenli kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin A.K., C.Y. (15), R.Ç. (15), M.T. (17), A.M. (15) ve M.A. (15) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, polisin adreslerine yaptığı baskınlarda gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, bıçağı kendilerinin kullanmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Adana#Bıçaklı Saldırı#Lise Öğrencileri

