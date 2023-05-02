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Parktaki 2 çocuÄŸu bÄ±çaklayÄ±p telefonlarÄ±nÄ± gasbettiler

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#ÅžanlÄ±urfa#Gasp#ÅžanlÄ±urfa Haberleri
Parktaki 2 Ã§ocuÄŸu bÄ±Ã§aklayÄ±p telefonlarÄ±nÄ± gasbettiler
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 02, 2023 17:10

ÅžanlÄ±urfa'da, 3 ÅŸÃ¼phelinin, parkta oturan 2 Ã§ocuÄŸu dÃ¶vÃ¼p, bacaklarÄ±ndan bÄ±Ã§aklayÄ±p, cep telefonlarÄ±nÄ± gasbettiÄŸi anlar kameraya yansÄ±dÄ±.

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Olay, AtatÃ¼rk BulvarÄ±'ndaki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin parkÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, kimlikleri Ã¶ÄŸrenilemeyen 3 kiÅŸi, parkta oturan 2 Ã§ocuÄŸun yanÄ±na gelip cep telefonlarÄ±nÄ± istedi.

Parktaki 2 Ã§ocuÄŸu bÄ±Ã§aklayÄ±p telefonlarÄ±nÄ± gasbettiler

TelefonlarÄ±nÄ± vermeyen Ã§ocuklarla ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. ÅžÃ¼pheliler, Ã§ocuklarÄ±n elindeki cep telefonlarÄ±nÄ± zorla almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÃ¼pheliler, kendilerine karÅŸÄ± koyan Ã§ocuklarÄ± dÃ¶vÃ¼p bacaklarÄ±ndan bÄ±Ã§aklayÄ±p cep telefonlarÄ±nÄ± gasbederek kaÃ§tÄ±.

Parktaki 2 Ã§ocuÄŸu bÄ±Ã§aklayÄ±p telefonlarÄ±nÄ± gasbettiler

YaÅŸananlar, olay yerindeki kiÅŸilerin cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Kavgada yaralanan 2 Ã§ocuk hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeye gelen polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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Parktaki 2 Ã§ocuÄŸu bÄ±Ã§aklayÄ±p telefonlarÄ±nÄ± gasbettiler

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#ÅžanlÄ±urfa#Gasp#ÅžanlÄ±urfa Haberleri

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