Parkta yürüyüş yapan genci bıçak tehdidiyle markete götürüp içki aldırdılar

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Olay, 14 Kasım günü saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Parkta buluşup, yürüyüş yapan Ömer A. ile arkadaşı Mehmet Emin R.’nin arkasından iki kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri cebinden çıkardığı bıçakla Ömer A.’yı tehdit edip, cep telefonunu aldı.

Şüpheliler, Mehmet Emin R.’yi ise yolun karşısındaki markete götürüp, zorla içki ve kuruyemiş satın aldırıp, bölgeden ayrıldı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İÇKİ İÇERKEN YAKALANDILAR

Arkadaşların ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Volkan Özhan ile Bilal Şen olduğunu tespit etti. Eşkalleri doğrultusunda bölgede arama yapan ekipler, saatler sonra şüphelileri parkta içki içerken yakaladı. Yapılan üst aramasında Şen’in üzerinde olayda kullandığı bıçak ile gasbettiği cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Özhan ile Bilal Şen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin gasbettiği cep telefonu ise Ömer A.’ya teslim edildi.