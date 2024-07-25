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Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu... Çok sayıda suç kaydı varmış

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#Antalya#Antalya Haberleri#Haber
Parkta yarı çıplak halde cesedi bulundu... Çok sayıda suç kaydı varmış
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 12:19

Antalya'da Şenol Üzer (43), yarı çıplak halde parkta ölü bulundu. Üzer'in uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.

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Olay saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde yer alan Gazi Mustafa Gazi parkı içerisinde meydana geldi. Yoldan geçenler park içerisinde bir kişinin yarı çıplak halde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SABIKA KAYDI KABARIK ÇIKTI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, yarı çıplak haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin yanı sıra, Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi üzerinden yaptıkları aramada, Şenol Üzer olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şenol Üzer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üzer'in uyuşturucu ve hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

 

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#Antalya#Antalya Haberleri#Haber

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