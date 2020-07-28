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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Parkta uyuşturucu kullanan 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı

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Parkta uyuşturucu kullanan 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde parkta uyuşturucu kullandığı iddia edilen 6 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi, Filiz Sokak'ta meydana geldi. Parkta toplu olarak oturan bir grup genç, devriye gezen polisleri görünce ellerindeki maddeleri atarak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü gençler, E.Ş. (21), A.A. (20), G.D. (23), T.Ç. (20), E.S. (24) ve B.Ö. (24) yakalandı.

Kimlik sorgusunda şüphelilerden E.S.'nin uyuşturucu madde kullanmaktan, B.Ö.'nün ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı belirlendi. Polis ekipleri parkta yaptığı incelemede, uyuşturucu maddelerin yanı sıra, bir adet bıçak ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri devam eden 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilecek.

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