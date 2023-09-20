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Parkta soyunup banyo yaptı!

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Yüreğir#Banyo
Parkta soyunup banyo yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 23:06

Adana'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen kadın, çocukların da parkta soyunup, iç çamaşırlarıyla çeşmede banyo yaptı.

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Mahallesi'ndeki dinlenme parkına gelenler, bir kadının yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğradı. Çocukların parkta olduğu sırada çeşmenin başına gelen madde bağımlısı olduğu öne sürülen kimliği bilinmeyen bir kadın, herkesin gözü önünde soyundu.

İç çamaşırlarıyla kalan kadın, çeşmede banyo yaptı. Bu anlar parka gelen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, madde bağımlısı kişilerin parklarda bu tür davranışlarda bulunarak korku saçtıklarını söyleyip, yetkilerin duruma el atmasını istedi. 

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#Adana#Yüreğir#Banyo

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