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Parkta oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti

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#Trabzon#Yorgun Mermi#Ortahisar
Parkta oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 12:25

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde oturduğu sitenin parkında oyun oynayan Kerem Can Özdemir (9), başına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı.

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Olay, dün saat akşam saatlerinde Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Site parkında arkadaşları ile oynayan Kerem Can Özdemir, birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

Parkta oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti

Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde başına yorgun mermi isabet ettiği görüldü. Tedavi altına alınan Özdemir'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Parkta oynayan çocuğun başına yorgun mermi isabet etti

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#Trabzon#Yorgun Mermi#Ortahisar

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