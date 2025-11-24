×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Bağcılar#Çocuk Kazası#Elektrik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 15:43

Bağcılar'da parkta bulunan oyuncak motosiklete binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Plevne Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı.

Gözden KaçmasınHer sonbaharda tek tek topluyor: 60 santim derine gömüyor Benim kafa böyle esiyor, böyle yapıyorumHer sonbaharda tek tek topluyor: 60 santim derine gömüyor! 'Benim kafa böyle esiyor, böyle yapıyorum'Haberi görüntüle

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı

İNCELEME BAŞLATILDI

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğu çevre hastanelere kaldırdı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı.

Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTürkiyede ilk olacak Kayseride yerin altından çıkarıldı: Yeniden ayağa kaldırıyorlar Farklı farklı ailelere ait örnekler varTürkiye'de ilk olacak! Kayseri'de yerin altından çıkarıldı: Yeniden ayağa kaldırıyorlar! 'Farklı farklı ailelere ait örnekler var'Haberi görüntüle

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: ÇOCUKLARIMIZIN GENEL DURUMLARI İYİ 

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Bağcılar'daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmektedir" dedi. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bağcılar#Çocuk Kazası#Elektrik Kazası

BAKMADAN GEÇME!