Parkta korkunç olay! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti... Cinayet sonrası arkadaşını aramış

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Olay, geçen yıl 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Husumetli olan Şaban Sarıbalık ile Serhat Ata konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Ata yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde öldü. Serhat Ata ile bu sırada yanında olan Hasan K. (20) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Serhat Ata ile Hasan K. hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklar ile ölen Şaban Sarıbalık'ın şikayetçi annesi A.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, olay sırasında parkta bulunan kişilerin de arasında olduğu 7 kişi tanık olarak dinlendi. Berber Serhat Ata'nın tanık olarak dinlenen müşterisi S.K., "Serhat beni arayıp, 'Aşağıda birini vurdum. Git bak' dedi. Başka açıklama yapmadı. Anne ve babamla aşağı indiğimde Şaban parkta yerde yatıyordu. Herkes başındaydı. Bu konuşmadan sonra Serhat ile bir daha görüşmedim" dedi.

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Tanık A.M. ise "Şaban bana Serhat'ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisini tıraş ederken kafasına tükürdüğünü ve tıraş makinesini kafasına bastırdığını anlattı. Aralarında bu yüzden cinayet olayından önce çıkan kavgayı da ben uzaktan video kaydı aldım" diye konuştu.

Tanık beyanlarına karşı savunma yapan Serhat Ata, "Tanıklardan A.M. ve F.B.'nin ifadeleri doğru değil. Yalan söylüyorlar" dedi.

Sanık Hasan K. ise "Benim olayla alakam yok. Silahtan da haberim yoktu. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık Serhat Ata'nın avukatı Kadriye Öktem ise müvekkilinin 'uyuşturucu satıcısı' olarak lanse edilmesinden rahatsız olduklarını ve böyle bir şeyin olmadığını, Ata’nın mahallede berberlik yapması nedeniyle ölen Sarıbalık tarafından olaydan önce darbedildiği, videodan dolayı gururunun incindiğini ve korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu. Avukat Öktem ayrıca 4 kişiyi tanık olarak dinletmek istediklerini ancak tehdit edildikleri için duruşmaya gelemediklerini iddia etti. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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