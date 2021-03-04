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Hasan YILDIRIM – Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Parkta kaldığı barakada ölü bulundu

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Parkta kaldığı barakada ölü bulundu

İstanbul Şişli'de Küçük Çiftlik Parkı köşesinde barakada kalan bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Çiftlik Parkı köşesindeki barakada yaşayan kişinin bir süredir görünmemesinden şüphelenen park görevlileri, barakayı kontrol etti.

Adının Durmuş olduğu öğrenilen kişinin hareketsiz şekilde yatakta yattığını gören görevliler durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde barakada kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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