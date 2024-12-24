Parkta içki içen çalışanını sopayla öldüresiye dövdü! Yüzde 32 engelli raporu verildi... Patron hakkında 15 yıl hapis istemi

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Olay, 3 Haziran tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesinde meydana geldi. Ankara’da reklam firmasında çalışan Nail Baran, fuar için gittiği İstanbul'da kaldığı misafirhanenin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla içki içti. Buna tepki gösteren Burak A. ile Nail Baran arasında tartışma çıktı. Burak A., Baran'ı sopayla darbetti. Ağır yaralanan Baran, ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Baran’ın başına 55 dikiş atıldı. Baran, hastanede 2 günü yoğun bakımda olmak üzere 5 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Baran'a, nöroloji, göz ve estetik cerrahi bölümü doktorlarından oluşan kurul tarafından toplam yüzde 32 oranında engelli raporu verildi.

Baran'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Burak A., suçlamayı kabul etmedi. Burak A., yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

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Soruşturma kapsamında Burak A. hakkında İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Dava dosyasında darp anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak yer aldı. Görüntüde Nail Baran'ın sopa ve yumruklarla darbedildiği ve uzun süre parkın köşesinde ambulans beklediği görüldü.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Nail Baran, olaydan sonra şüphelinin 1 gün bile tutuklanmadığını söyleyerek, tepki gösterdi. Baran, "Fuarda işimiz bittikten sonra parkta 5 arkadaşla alkol alıyorduk. Yanıma geldi, 'Nail buradan kalk git' dedi. 'Hayırdır ağabey' falan dedim. Ardından üstüme koşarak geldi birden. Koşarak gelince ben de kendimi savundum. Arkamdan bana sopayla vurdu. Bilincim kapanmış, yere düştüm. Defalarca dövmeye devam etmiş beni. Saatler sonra hastaneye götürmüşler. Kamera kayıtlarından izlediğim kadarıyla, ceset muamelesi yapmışlar. Parkın bir sağına götürmüşler, bir soluna götürmüşler. Şu an ayakta duruyorum ama yani gelin bir de bana sorun. Burak'a hiçbir şey yapılmadı. Gözaltına alınmadı, tutuklanmadı. Ben sadece hakkımı arıyorum. Adalet yerini bulsun" dedi.

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"55 DİKİŞ ATILDI"

Nail Baran'ın avukatı Rabia Ercan Şengül, müvekkilinin olay nedeniyle yüzde 32 engelli raporu bulunduğunu söyleyerek, "Kafatasında 55 dikiş mevcuttur. Şüphelinin olaydan 3,5 ay sonrasında ifadesi alınmış. Sayın savcılık tarafından herhangi bir tutuklama talep edilmeden sadece adli kontrolle beraber serbest bırakılmıştır. Kaldı ki gözaltına dahi alınmamıştır. Şüphelinin yaptığımız çabalar ve girişimler sonrasında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan davası açılmıştır. Dava açıldıktan sonra sayın mahkeme adli kontrolü yeterli bulmuş, tutuklanmasına karar vermemiştir. Yaptığımız itirazlar sonrasında dahi adli kontrolünün yeterli olduğu ve tutuklanması talebinin reddine karar verilmiştir. Tüm hukuk mücadelemiz bu anlamıyla devam etmektedir" dedi.