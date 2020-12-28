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Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Parkta fünyeyle patlatılan çantadan eşofman ve forma çıktı

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Parkta fünyeyle patlatılan çantadan eşofman ve forma çıktı
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SİVAS'ta, çocuk parkına bırakılan spor çantası, paniğe neden oldu. İhbarla gelen ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan eşofman ve forma çıktı.

Parkta fünyeyle patlatılan çantadan eşofman ve forma çıktı
Olay, saat 15.00 sıralarında, Abdulvahabi Gazi Mahallesi Şehitler Parkı içinde bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Parktaki kameriyede spor çantası gören çevredekiler, bomba şüphesiyle polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra çantayı fünyeyle kontrollü patlattı. Çantanın içinden eşofman ve forma çıktı. Çevredekiler ise bu anları merakla izledi.
Parkta fünyeyle patlatılan çantadan eşofman ve forma çıktı

 

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