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Parkta fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Çağla Alara Pınarcı, son yolculuğuna uğurlandı

#Hatay#Çağla Alara Pınarcı#Şüpheli Ölüm
Parkta fenalaşarak hayatını kaybetmişti Çağla Alara Pınarcı, son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için gittiği İstanbul'da parkta fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı (24), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

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İskenderun’da ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gitti. İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen 2 arkadaş, akşamları da eğlence mekanlarında vakit geçirdi. Pınarcı ve arkadaşı, geçen cumartesi akşamı Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'a gitti.

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Saat 21.45 sıralarında Pınarcı, bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı. Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çağla’nın öldüğünü haber alan erkek arkadaşı Mehmet Ö.B., hastaneden ayrılarak ortadan kayboldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ö.B.’yi yakalamak için araştırma başlattı.

Parkta fenalaşarak hayatını kaybetmişti Çağla Alara Pınarcı, son yolculuğuna uğurlandı

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Pınarcı’nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirdi. Çağla Alara Pınarcı, dün Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aile bireyleri, kızlarının kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi. 

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