Parkta dehşet! Dakikalarca dövdü, arkadaşları gülerek izledi
Karabük'te bir genç kız, parkta başka bir genç kız tarafından dövüldü. Bu sırada bir grup genç kız da gülerek bu anları izledi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. S.A. isimli kız, parka getirdiği S.D. isimli kızı saçlarından sürükleyip tekme tokat dakikalarca dövdü. O anlar parktan geçmekte olan bir vatandaş tarafından kaydedildi.
İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.’nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken diğerlerinin gülmesi pes dedirtti.
S.A. isimli kızın daha önce de mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle