Parkta dehşet anları! Görüntüleri izleyen babası şikayetçi oldu, saldırgan yakalandı

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Çağlayan’da geçtiğimiz ay bir parkta meydana gelen olayda Rojhat K. (16), arkadaşıyla sohbet eden Yakup Y.’nın (15) yanına geldi. Rojhat K., Yakup Y.’ya “Teke tek kapışalım mı” diyerek onunla kavga etmek istediğini söyledi. Rojhat K., Yakup Y.’nin kendisine “Ben sana vuramam” demesine rağmen saldırmaya başladı. Çevredeki gençlerin sakinleştirme çabalarına rağmen durmayan Rojhat K., yerde oturan Yakup Y.’yi, “Kalk ayağa” diyerek kolundan tutarak ayağa kaldırdı. Yakup Y. “Ben vuramam sana, sen de vuramazsın” dediği sırada Rojhat K. gencin ayaklarına vurarak yere düşürüp tekme ve yumruk atmaya başladı.

“BEN SANA VURAMAM” DİYEN GENCİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

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Yere düşen Yakup Y.’ye küfürler savurup öldüresiye döven Rojhat K., daha sonra ise sürükleyip çimlerin üzerine attıktan sonra tişörtünü yırttı. Rojhat K. yerde yatıp karşılık vermeyen Yakup Y.’ye dakikalarca tekme ve yumruklar atarken, diğer arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre sonra saldırgan Rojhat K. arkadaşlarını da alarak olay yerinden ayrıldı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından mahalledeki arkadaşlarından oğlunun darp edildiği videoyu izleyen baba İsmet Y., gördükleri karşısında şaşkına döndü. Videoyu alan baba, emniyete giderek Rojhat K. hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “kasten yaralama”, “gasp”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Rojhat K.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Rojhat K. kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Rojhat K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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