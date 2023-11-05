Parkta çocukların üzerine ağaç devrildi

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Dün saat 14.00 sıralarında aynı ağacın diğer yarısı büyük bir gürültü ile devrildi. Ağaç parktaki spor aletlerinin üzerine devrilirken, oyun oynayan 3 çocuk da altında kaldı. Doruk Tekin, Mahir Yasa ve Mete Kava isimli çocuklar dalların arasından çevredekiler tarafından çıkarıldı. El, kol ve yüzlerinde hafif yaralar olan çocuklar hastanede tedavi edildi. Alişan Boztaş, ağacın devrildiğini görünce koşup çocukları çıkardıklarını belirterek, “Belediyeye iki hafta önce başvurduk. Ağacın yarısının devrildiğini gelip bakmaları gerektiğini söyledik. Gelmediler. Çocukları biz çıkardık. Bir şey yapılması için birilerinin ölmesi mi gerek” dedi. Avcılar Belediyesi görevlileri parka gelerek çalışma başlattı.