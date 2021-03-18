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Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 18.03.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Parkta cansız bedeni bulundu! Gören ekipleri aradı

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Parkta cansız bedeni bulundu! Gören ekipleri aradı

İzmir'in Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki parkta Engin Şenay (46) ölü bulundu. Şenay'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde bekleyen vatandaşlar, sabaha karşı, yakındaki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu hemen hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine parka polis ekipleri, sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrolde ölü olduğu belirlenen kişinin, Engin Şenay olduğu tespit edildi. Cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şenay'ın ölümü yapılacak otopsiyle saptanacak.

Parkta cansız bedeni bulundu Gören ekipleri aradı

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