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Parkta birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

#Halil Dirihan#Park#Alkol
Parkta birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Antalya'da Osman A., parkta birlikte alkol aldığı arkadaşı Halil Dirihan'ı karnından bıçaklayarak yaraladı. Polis tarafından yakalanan Osman A. ile birlikte yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan Büklüdere Parkı'nda yaşandı. Bankta alkol alan Halil Dirihan ile Osman A., bilinmeyen nedenle bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Osman A., yanında taşıdığı bıçakla Halil Dirihan’ı karın bölgesinden bıçakladı. Osman A. olay yerinden kaçarken, Halil Dirihan’ın yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dirihan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dirihan’ın ve çevredekilerin verdiği eşkal doğrultusunda polis ekipleri çalışma başlattı.

Park ve çevresinde şüpheliyi arama çalışmasını sürdüren ekipler, üzerinden çakı diye tabir edilen bıçak çıkan Osman A.'yı ve yanında bulunan 2 kişiyi yakaladı. Osman A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yanındakilerden adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde alkol kutusuyla olay yerine gelmesi dikkat çekti. Ayakta durmakta zorlandığı görülen ve polis ekiplerinin ifadesini almak için emniyete götürmek istediği kişi, bu sırada alkol almaya devam etti. Adı öğrenilemeyen kişi, polis ekiplerine, "Beni götüremezsiniz. Ben devlet memuruyum" diyerek polis merkezine gitmeyi istemedi.

Osman A. ve diğer 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Halil Dirihan#Park#Alkol

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