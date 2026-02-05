Parklarda, AVM Ã¶nlerinde, kÄ±ÅŸ bahÃ§elerinde sigara iÃ§mek yasaklanÄ±yor Pasif iÃ§iciliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± neden bu kadar Ã¶nemli I 5 SORU 5 YANIT

Haberin DevamÄ±

Ãœlkemizde tÃ¼tÃ¼nle mÃ¼cadele 19 Ocak 2008â€™de yayÄ±mlanan 5727 sayÄ±lÄ± Kanun ile baÅŸlamÄ±ÅŸ ve evler hariÃ§ tÃ¼m kapalÄ± alanlarda sigara yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸti. 19 Temmuz tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren uygulamayla TÃ¼rkiye, Avrupaâ€™da dumansÄ±z hava sahasÄ±na geÃ§en Ã¶ncÃ¼ Ã¼lkeler arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda da araÃ§ iÃ§inde sigara iÃ§mek yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Åžimdi ise tÃ¼tÃ¼nle mÃ¼cadelede yeni bir adÄ±m iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar tamamlanÄ±yor, sigara yasaÄŸÄ±nÄ±n kapsamÄ± geniÅŸliyor. BugÃ¼ne kadar sigara iÃ§ilebilen birÃ§ok yarÄ± aÃ§Ä±k mekÃ¢n, â€˜kapalÄ± alanâ€™ statÃ¼sÃ¼ne alÄ±narak dumansÄ±z hava sahasÄ±na dahil ediliyor.

KÄ±ÅŸ bahÃ§eleri ve aÃ§Ä±lÄ±r/kapanÄ±r tavanlÄ± alanlar kapalÄ± sayÄ±lacak

AÃ§Ä±lÄ±r/kapanÄ±r tavanlÄ± alanlar ile tenteli ve kÄ±ÅŸ bahÃ§esi olarak kullanÄ±lan yerler, yeni dÃ¼zenlemeyle artÄ±k kapalÄ± alan olarak adlandÄ±rÄ±lacak. Bu alanlarda sigara ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ± yasak olacak.

AVMâ€™lere de yeni dÃ¼zenleme

Yeni dÃ¼zenlemeler sadece kÄ±ÅŸ bahÃ§eleri ve tavanÄ± aÃ§Ä±lÄ±r/kapanÄ±r alanlarÄ± kapsamÄ±yor. Kamu binalarÄ±, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri ve restoranlarÄ±n ana iriÅŸ kapÄ±larÄ±nÄ±n en az beÅŸ metre Ã§evresinde de sigara iÃ§ilmesine izin verilmeyecek; bu alanlar â€˜dumansÄ±z bÃ¶lgeâ€™ olacak.

Ã‡ocuk parklarÄ± â€˜kÄ±rmÄ±zÄ±â€™ hat ilan edilecek

Yeni dÃ¼zenleme Ã§ocuk parklarÄ±nÄ± da kapsÄ±yor. Ã‡ocuk parklarÄ±nÄ±n tamamÄ± â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± hatâ€™ ilan edilerek, sigara iÃ§ilmesi tamamen yasaklanacak. Ã–te yandan pilot uygulama olarak belirlenen bazÄ± sahil ve plajlarda da sigara yasaÄŸÄ± uygulanmasÄ±, bu bÃ¶lgelerin â€˜mavi alanâ€™ olarak tanÄ±mlanmasÄ± planlanÄ±yor.

TÃ¼m bu dÃ¼zenlemelerin temelinde ise pasif iÃ§iciliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde korunmasÄ± yer alÄ±yor.

Peki pasif iÃ§iciliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± neden bu kadar Ã¶nem taÅŸÄ±yor? Bir kiÅŸi nasÄ±l sadece sigaranÄ±n dumanÄ±na ya da kokusuna maruz kalarak zarar gÃ¶rebiliyor?

GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. CÃ¼neyt SaltÃ¼rk, pasif iÃ§icilik hakkÄ±ndaki beÅŸ kritik soruyu hÃ¼rriyet.com.trâ€™ye Ã¶zel yanÄ±tladÄ±.

1- Pasif iÃ§icilik nedir? Hangi durumlar pasif iÃ§icilik kategorisine giriyor?

Pasif iÃ§icilik, aslÄ±nda iki Ã§eÅŸit sÄ±nÄ±flandÄ±rabildiÄŸimiz bir durum. Birincisi para stream dediÄŸimiz, yanÄ±ndaki kiÅŸinin sigarasÄ±nÄ±n, dumanÄ±nÄ±n bize yansÄ±masÄ±yla oluÅŸan, yani direkt dumanÄ± solumanÄ±zla oluÅŸan durum. KiÅŸinin sigarasÄ± kÃ¼l tablasÄ±ndayken veya elindeyken, ondan Ã§Ä±kan dumanÄ±n bizim solum yollarÄ±mÄ±za girmesi.

DiÄŸer durum ise second hand smoke dediÄŸimiz, direkt olmayan dolaylÄ± yollu pasif iÃ§icilik. Bu durum da ÅŸÃ¶yle; kiÅŸi sigarayÄ± iÃ§er, yanÄ±mÄ±zda iÃ§mez ama kÄ±yafetlerinde veya nefes yollarÄ±nda aktif olarak duman hala bulunur ve onun dÄ±ÅŸarÄ± nefes vermesiyle veya kÄ±yafetlerindeki duman partikÃ¼lleriyle etkileniriz.

Yani dÄ±ÅŸarÄ±da sigara iÃ§en birisi dÄ±ÅŸarÄ±dan iÃ§eri girdiÄŸinde, yanÄ±mÄ±zda nefesini verdiÄŸinde, o sigaraya baÄŸlÄ± duman yine ortama saÃ§Ä±lÄ±yor. O yÃ¼zden pasif iÃ§iciliÄŸi zannedildiÄŸi gibi sadece gÃ¶rÃ¼nen bir duman olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmemek lazÄ±m.

2- Pasif iÃ§icilik neden tehlikeli? Bir kiÅŸi nasÄ±l sadece sigaranÄ±n dumanÄ±na ya da kokusuna maruz kalarak zarar gÃ¶rebilir?

SigaranÄ±n zararlarÄ±ndan birisi kÃ¢ÄŸÄ±dÄ±n yanmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan zehirli maddelerdir. TÃ¼tÃ¼nÃ¼n verdiÄŸi, nikotin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi zararlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir de Ã§Ä±kan dumanÄ±n iÃ§erisinde toksik gazlar, oksijen partikÃ¼lleri, stres partikÃ¼lleri ve kanserojenler var.

Bunlar siz sigarayÄ± iÃ§meseniz bile pasif olarak solunum yollarÄ±yla alÄ±nsa, solunum yollarÄ±nda oksidatif stres dediÄŸimiz gerilimi artÄ±ran, fÄ±sÄ±ldaÅŸma eÄŸilimini oluÅŸturan durumlar, damar fonksiyonu bozukluÄŸu, tabii ki kanserojen etkinliÄŸi ile tehlikeli durumlara neden olabilir. Bunun iÃ§in bir gÃ¼venli eÅŸik yok ama kÄ±sa sÃ¼reli maruziyet bile vÃ¼cutta zararlÄ± dÃ¼zeyde duman alÄ±mÄ±na neden olabilir.

Pasif içiciliÄŸe maruziyet özellikle gebelikte çok riskli. Sadece gebenin yanÄ±nda sigara içmemek yeterli deÄŸil. Gebenin yanÄ±nda sigara içtiÄŸimiz zamanki kÄ±yafetler, saç, el veya sigara içtiÄŸimiz koltuÄŸun üzerindeki partiküller bile pasif içicilik olarak sayÄ±labilir. O yüzden hamile birisinin yanÄ±nda sigara içmiyorum gibi düÅŸünmek doÄŸru deÄŸil. Tamamen sigara partiküllerinden arÄ±nmÄ±ÅŸ olmanÄ±z lazÄ±m. Prof. Dr. Cüneyt Saltürk

3- Peki ya Ã§ocuklar... Ã–zellikle anne babasÄ± sigara kullanan Ã§ocuklar iÃ§in risk ne kadar bÃ¼yÃ¼k?

BazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ÅŸunu gÃ¶steriyor; anne babasÄ± sigara iÃ§en Ã§ocuklarda Ã§ok daha fazla kurup, alerjik ÅŸikayetler, Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ± enfeksiyonlarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Anne babalar Ã§oÄŸu zaman Ã§ocuÄŸun yanÄ±nda sigara iÃ§mediklerini, mutfakta veya balkonda iÃ§tiklerini sÃ¶yleseler bile tekrar belirttiÄŸim gibi yanÄ±nda iÃ§meseniz de kÄ±yafet, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼l veya havalandÄ±rmayla gelen sigara dumanÄ± mutlaka Ã§ocuÄŸa nÃ¼fuz eder. SÄ±k alt solum yolu enfeksiyonlarÄ±na, orta kulak iltihaplarÄ±na, Ã¼st solum yolu enfeksiyonlarÄ±na veya astÄ±m benzeri, hÄ±rÄ±ltÄ±lÄ±, hÄ±ÅŸÄ±rtÄ±lÄ± hastalÄ±klarla beraber kurup gibi durumlara yol aÃ§abilir.

4- TÃ¼rkiyeâ€™de sigara kullanan ve pasif iÃ§ici olan insanlarla ilgili veriler nasÄ±l?

2021 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada yaklaÅŸÄ±k 1,3 milyon kiÅŸinin pasif sigara dumanÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ve dumanÄ±n sebep olduÄŸu hastalÄ±klardan etkilendiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

15 yaÅŸ Ã¼zerinde sigara iÃ§enlerin oranÄ± her geÃ§en gÃ¼n artmakla beraber elektronik sigarayÄ± da sayarsak %40'lara varmÄ±ÅŸ durumda. Evde tÃ¼tÃ¼n dumanÄ±na maruz kalan insanlarÄ±n da oranÄ± yaklaÅŸÄ±k olarak %26'larda. KapalÄ± iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸanlardaki maruziyet ise %10 gibi ama kesin rakamlarÄ± bilmek Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Bir de hÄ±zla sigaranÄ±n ÅŸekli, kullanÄ±mÄ± artÄ±yor TÃ¼rkiye'de. Ã–zellikle elektronik sigara gerÃ§eÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman yeni hesaplamalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± mutlaka gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kapalÄ± alanda elektronik sigara Ã§ok daha fazla iÃ§ilir hale geldi. Ã–zellikle onun da bir sigara Ã¼rÃ¼nÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in sanki kapalÄ± alanda rahatlÄ±kla elektronik sigara iÃ§ilebilir gibi bir algÄ± var. Bu da pasif iÃ§iciliÄŸin dÃ¼zeyini artÄ±rÄ±yor.

5- Sigara iÃ§en insanlar, Ã§evresindekilere zarar vermemek iÃ§in neler yapabilir? Â

Ã–ncelikle sigarayÄ± bÄ±rakabilir. Yani sigarayÄ± iÃ§memek en kesin Ã§Ã¶zÃ¼m gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Sigara iÃ§en kiÅŸilerin ÅŸunu bilmesi lazÄ±m; yanÄ±nda sigara iÃ§mekle yanÄ±nda iÃ§memek arasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k fark yok. YanÄ±nda iÃ§tiÄŸiniz zamanki duman maruziyeti kadar yanÄ±nda iÃ§mediÄŸiniz zaman kÄ±yafetlerde, elde veya havalandÄ±rma yÃ¶ntemiyle iÃ§eri giden duman hareketini hesaba katmak lazÄ±m.

Koku veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ olarak duman %100 duman demek deÄŸil, bizim gÃ¶rmediÄŸimiz, koklamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z duman partikÃ¼llerinin de olduÄŸunu bilmeliyiz. O yÃ¼zden kapÄ± Ã¶nÃ¼nde, pencere Ã¶nÃ¼nde, bina giriÅŸinde, balkonda, terasta iÃ§mek gÃ¼venli deÄŸil. Bunu bilmeleri gerekiyor.

EÄŸer sigara iÃ§ilecekse dÄ±ÅŸarÄ±da havalandÄ±rma ile baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan yerlerde iÃ§ilmesi ve sigara iÃ§ildikten sonra duÅŸ alÄ±nmasÄ±, mutlaka kÄ±yafetlerin deÄŸiÅŸtirilmesi daha kesin bir Ã§Ã¶zÃ¼m gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.