Parkinson’da öncü dalga depresyon...

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Her yıl 10 bin yeni vaka teşhis edilirken hem hastalar hem de yakınları sosyal hayatlarında büyük zorluklar yaşıyor. “Hayatta en kötü şey insanın kendisini yalnız hissetmesi. Hastalar ve hasta yakınları çoğunlukla kendilerini yalnız hissediyor. Bu yüzden yaklaşık 45 merkezde hasta ve hasta yakınları ile birlikte doktor toplantıları düzenliyoruz” diyen Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek İnce Günal, hastalığın en erken belirtisinin depresyon olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi:

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TİTREME VE YAVAŞLIK

“Parkinson için en büyük risk faktörü yaştır. Eğer yeterince uzun yaşasaydık hepimiz Parkinson olabilirdik. Ancak şu anda genetik yatkınlığı olan hastalarda çevresel etkilerle birlikte erken yaşlarda da çıkıyor. En erken belirtisi ise depresyon. Parkinson’un kendisinden bile önce çıkan bir belirti. Onun dışında titreme gelir ancak her zaman titreme ile kendisini göstermez bazen yavaşlık ya da bunama ile de belirti verebilir. Hastaların yaşadığı sorunların en önemlisi ise sosyal sorunlardır. Hastalar iş kaybı korkusu, sosyal yaşamdan dışlanma endişesiyle çoğu zaman hastalıklarını gizlerler. Hasta yakınları ise en az onlar kadar büyük yük altında. Hastalarını yalnız bırakamıyor ve çok büyük bir yükün altına giriyorlar. Biz hastaların yaşam kalitesini arttırırken yakınlarının hayatlarını da düzeltmek istiyoruz. Bu yüzden dernek olarak hastalar, hasta yakınları ve doktorları bir araya getiren, Türkiye çapında bir atölye çalışması düzenliyoruz.”

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KİMLER RİSK ALTINDA?

◊ Erkek olmak bir risk faktörü.

◊ Lehimleme mesleği yapanlar ağır metallere maruz kaldığı için riskli grupta.

◊ Kuyu suyu içenler.

◊ Tarım ilaçlamasında maske kullanmayanlar da ağır metallere maruz kaldığı için risk altında.

◊ Futbol gibi sporla uğraşan ve kafa darbesi alanlar.

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Emel Altay

ATSAN ATILMAZ SATSAN SATILMAZ

Elektrik-elektronik mühendisi Emel Altay hem hasta hem de hasta yakını. Tam 23 yıl boyunca Parkinson hastası annesine canla başla bakarken, kendisi de aynı hastalığa yakalanmış. Parkinson’un ‘atsan atılmaz, satsan satılmaz’ bir hastalık olduğunu söyleyen Altay, “Daha önce kanser atlatmıştım. Parkinson gelince üzülemedim bile. Ne kadar direnirseniz o kadar rahatsız eder. Ancak birlikte yaşarsanız mutlu olabilirsiniz” diyor.