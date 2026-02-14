Park yeri yüzünden katledildi

Haberin Devamı

Olay yerinde yapılan incelemede, 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu’nun silahla, 67 yaşındaki Erdoğan Ş.’nin ise darp edilerek yaralandığı tespit edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Silahla yaralanan Ferşat Tellioğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polisin yaptığı çalışmalarda, Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, Erdoğan Ş.’nin Ferşat Tellioğlu’nu silahla ateş ederek yaraladığı belirlendi. Silahla ateş edilmesinin ardından, Ferşat Tellioğlu’nun yakınları ise Erdoğan Ş.’yi otomobille kaçmak isterken darp etti. Kavgaya karışan A.B., V.A., C.A. ve H.A. gözaltına alındı. Ferşat Tellioğlu’nun önceki dönem CHP Beşiktaş ilçe Başkan Yardımcılarından Sultan Tellioğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi.