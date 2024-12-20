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Park yeri kavgasında apartman yöneticisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

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#İSTANBUL#Ataşehir#Polis
Park yeri kavgasında apartman yöneticisini öldürmüştü İfadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 14:30

İstanbul Ataşehir'de esnaf ile apartman yöneticisini arasında çıkan park kavgasında Eyüp Demirtaş’ı, silahla vurarak öldüren şüpheli Sadık U. tutuklandı. Sadık U. ifadesinde, 'Daha önce husumetimiz de vardı. Komşumuzla çay içiyordum, dışarı çıktım. Şahıs da uyuşturucu etkisinden kaynaklı normal değildi. İki kurşun yedi ayaklarından. Durdurmak amacıyla ateş ettim.' şeklinde konuştu.

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Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi’nde 19 Aralık Perşembe günü terzi esnafı Sadık U. (68) ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62), park yeri nedeniyle aralarında tartışma çıktı.

Eyüp Demirtaş cadde üzerinde ilerlerken, Sadık U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü. Demirtaş'ı silahla vurup ölümüne neden olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli Sadık U, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

‘İKİ KURŞUN YEDİ AYAKLARINDAN'

Şüpheli hakimlikteki sorgusunda, “kendimi korumak amaçlı yaptım. Daha önce husumetimiz de vardı. Komşumuzla çay içiyordum, dışarı çıktım. Şahıs da uyuşturucu etkisinden kaynaklı normal değildi. İki kurşun yedi ayaklarından. Durdurmak amacıyla ateş ettim.

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Devamlı şahıs bıçak taşırdı. Beni de tehdit ederdi’ dedi. Şüpheli Sadık U, sorgusunun ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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#İSTANBUL#Ataşehir#Polis

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