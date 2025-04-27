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Park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

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#Büyükçekmece#Atakan Gülsever#Kavga
Park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 07:00

Büyükçekmece’de Atakan Gülsever, park yeri nedeniyle tartıştığı kişileri konuşmak için işyerine çağırdı. Çıkan kavgada Atakan Gülsever başından vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

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Büyükçekmece Fatih Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında, Atakan Gülsever 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için işyerine davet etti. İşyerine gelen şüpheliler ile Gülsever arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Gülsever kafasından vurulurken, yanındaki kişinin bacağına kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

SİLAHI BIRAKIP KAÇTILAR

Olayda hafif yaralanan kişinin kendi imkânlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, Atakan Gülsever’in sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemede, kavgada kullanılan silah ele geçirildi. Polis kaçan şüphelileri arıyor.   

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#Büyükçekmece#Atakan Gülsever#Kavga

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