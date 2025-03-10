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Park yeri için uyaran kişiye silah çekmişti... İstanbul'daki maganda gözaltına alındı

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#İstanbul#Kavga#Park Yeri
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 16:04

İstanbul'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı. Maltepe'de park yeri nedeniyle çıkan tartışmada silahlı tehditte bulunduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Feyzullah Mahallesi'ndeki sokakta yaşanan silahlı tehditle ilgili çalışma yaptı.

Sokakta aracını park eden B.K'nin (45), garaj girişini kapattığı gerekçesiyle aynı sokakta ikamet eden B.K. (36) ile tartıştığı tespit edildi. Tartışma sırasında aracını park eden B.K'nin yanında bulunan tabancayla tartıştığı kişiyi tehdit ettiği belirlendi.

Park yeri için uyaran kişiye silah çekmişti... İstanbuldaki maganda gözaltına alındı

Şüpheli B.K. gözaltına alınırken, kullanılan silahın havalı (Airsoft) tabanca olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edildi.

 

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#İstanbul#Kavga#Park Yeri

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