Park yeri cinayetinde 2 suçtan tutuklandı

Yoldan geçen Ferşat Tellioğlu (70) olaya müdahale etti. Tartışma üzerine Şengönül, 2 kez ateş ederek Tellioğlu’nu vurdu. Tellioğlu’nun yakınları Şengönül’ü arabadan çıkararak öldüresiye dövdü. Şengönül ve Tellioğlu hastaneye kaldırıldı. Tellioğlu hayatını kaybederken, Şengönül ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

DÖVENLER DE CEZAEVİNDE

Olaydan sonra Erdoğan Şengönül’ün evinde arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 390 adet fişek ele geçirildi. Hâkimlik, Şengönül’ün ‘kasten öldürme’ suçunun yanı sıra ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan da tutuklanmasına karar verdi.

Erdoğan Şengönül’ü öldüresiye döven şüphelilerden Adnan Bayraktar (28), Volkan Arslan (32) ve Cenk Arslan (39) da ‘kasten yaralama’ iddiasıyla tutuklandı. H.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.