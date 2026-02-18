×
Gündem Haberleri

Park yeri cinayetinde 2 suçtan tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Park Yeri Kavgası#Silahlı Saldırı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:00

İSTANBUL Beşiktaş’ta 13 Şubat’ta Erdoğan Şengönül (67) park halindeki bir motosikletten dolayı otomobiliyle yoldan geçemedi. Bunun üzerine motokurye ile arasında sözlü tartışma çıktı.

Yoldan geçen Ferşat Tellioğlu (70) olaya müdahale etti. Tartışma üzerine Şengönül, 2 kez ateş ederek Tellioğlu’nu vurdu. Tellioğlu’nun yakınları Şengönül’ü arabadan çıkararak öldüresiye dövdü. Şengönül ve Tellioğlu hastaneye kaldırıldı. Tellioğlu hayatını kaybederken, Şengönül ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

DÖVENLER DE CEZAEVİNDE

Olaydan sonra Erdoğan Şengönül’ün evinde arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 390 adet fişek ele geçirildi. Hâkimlik, Şengönül’ün ‘kasten öldürme’ suçunun yanı sıra ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan da tutuklanmasına karar verdi.

Erdoğan Şengönül’ü öldüresiye döven şüphelilerden Adnan Bayraktar (28), Volkan Arslan (32) ve Cenk Arslan (39) da ‘kasten yaralama’ iddiasıyla tutuklandı. H.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 

 

