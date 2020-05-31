Park ve sahil artık serbest

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle salgın nedeniyle uygulanan bir dizi yasağı kaldırdı.

◊ Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

◊ Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler saat 22.00’ye kadar, spor merkezleri 24.00’e kadar hizmet vermeye başlayacak.

◊ Park, bahçe, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi parklarda mangal yapmak hariç) başlanacak.

◊ Sosyete pazarları faaliyetlerine başlayacak.

15 İLE SEYAHAT YASAĞI DA KALKTI

İçişleri Bakanlığı yayınladığı ikinci genelgeyle de 14 büyükşehir ile Zonguldak’a uygulanan seyahat yasağını da bu gece saat 24.00 itibariyle kaldırdı. Buna göre şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.