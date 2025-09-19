×
HABERLERGündem Haberleri

'Park' tartışması kanlı bitti, komşusunu 7 yerinden vurarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 04:10

 ADANA'da komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan kavgada Dalyan Ç. (35), Hakan Akgün'ü tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta komşu olan Hakan Akgün ve Dalyan Ç., iddiaya göre araç park etme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dalyan Ç., belinden çıkardığı tabancayla Akgün'e kurşun yağdırdı. Vücudunun isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Akgün, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akgün'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Dalyan Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

#Komşu Kavgası#Cinayet#Araba Park Etme

