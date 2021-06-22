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Gündem
Fırat AKAY-DHA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 00:36 | Son Güncelleme:

Park tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

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Park tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde park yüzünden çıkan kavgada Serhat Malay bıçakla, Mehmet K. ise kafasına aldığı darbe ile yaralandı. mehmet K., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İddiaya göre, sokak üzerine arabasını park eden Mehmet K. ile Serhat Malay arasında park yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında küfarla tartışma kavgaya dönüştü. Yaşnanan arbede sırasında Mehmet K. kafasına taş ile vurulması sonucu Malay ise göğsünden ve kolundan bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olayı gören çevredekiler 2 yaralıyı araçlarına alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Serhat Malay'ın hayati riskinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Başından yaralanan Mehmet K. ise tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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